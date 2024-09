Corinthians derrota o São Paulo no MorumBis e fica próximo do hexa do Brasileiro Feminino

Maior campeão do Campeonato Brasileiro Feminino, com cinco títulos, sendo quatro consecutivos (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), o Corinthians se aproximou do hexa ao derrotar o São Paulo por 3 a 1, neste domingo (15), no MorumBis, com a presença de mais de 28 mil torcedores. Vic Albuquerque foi o destaque ao marcar dois dos três gols do time alvinegro e dar a assistência para Millene Fernandes abrir o placar. Ariel Godoi deu uma sobrevida à equipe da casa.