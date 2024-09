O Corinthians decidirá as semifinais da Copa do Brasil em casa, na Neo Química Arena, contra o Flamengo. Em sorteio realizado nesta sexta-feira (20), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time alvinegro ficou com o mando de campo na penúltima fase de mata-mata da competição. No outro lado da chave, o Vasco recebe o Atlético-MG no confronto de volta em São Januário.