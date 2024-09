Brazão deixa tropeços do Santos de lado e quer paz com a torcida: 'Contamos com o apoio deles'

O relacionamento do Santos e sua torcida na Série B não anda em harmonia. Mesmo com a invencibilidade de sete jogos e da presença constante na zona de acesso à elite nacional, o time está devendo futebol e, por vezes, acaba vaiado. Na rodada passada, em empate com o Novorizontino, o técnico Fábio Carille foi bastante xingado. O time atua novamente na Vila Belmiro neste sábado, diante do Operário-PR, e o goleiro Gabriel Brazão faz questão de frisar a necessidade do apoio das arquibancadas.