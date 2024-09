Brasil vence o Chile e está nas semifinais do Sul-Americano feminino de basquete

O Brasil venceu o Chile por 86 a 45, na noite de terça-feira (3), e garantiu uma vaga nas semifinais do Campeonato Sul-Americano feminino de basquete, que está sendo disputado em Santigo. Com a vitória sobre as donas da casa, a seleção brasileira chegou a três vitórias e uma derrota e está, provisoriamente, na liderança do Grupo A, seguida pela Argentina, que tem três vitórias em três jogos, e do Chile, que venceu duas e perdeu uma partida. Essas duas seleções se enfrentam nesta quarta (4) para definir o outro classificado.