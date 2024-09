Muitos torcedores do Botafogo imaginavam que a volta de Adryelson seria para ser titular absoluto da defesa. Mas a grande fase do angolano Bastos impossibilitou o técnico Artur Jorge de mexer na escalação. Mais que isso, convenceu a diretoria que uma renovação do contrato seria necessária e ela acabou oficializada nesta sexta-feira. Por mais uma temporada.