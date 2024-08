O Vitória continua ganhando terreno na disputa contra a zona de rebaixamento. Na abertura da 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time nordestino superou o concorrente direto Cuiabá, por 1 a 0, neste sábado, no Barradão. Foi o segundo triunfo seguido do time baiano, que venceu o Palmeiras fora de casa por 2 a 1, na rodada passada.