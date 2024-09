O futebol tão vistoso da nova versão galáctica do Real Madrid ainda não deu as caras na temporada. Nesta quinta-feira, com Endrick entrando só aos 40 minutos do segundo tempo e com Mbappé novamente apagado, coube a Vinícius Júnior salvar a equipe de vexame ao anotar, de pênalti, o gol de empate por 1 a 1 no Estádio Gran Canaria, diante do Las Palmas.