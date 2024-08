Vasco busca a virada no fim e vence o Athletico-PR em prévia da Copa do Brasil

Após um primeiro tempo fraco e sair para o intervalo perdendo por 1 a 0, o Vasco mostrou poder reação na etapa complementar e conquistou a virada por 2 a 1 sobre o Athletico-PR nesta segunda-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo é uma prévia do confronto de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, quando os times voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, no Rio. A partida também marcou o encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.