O técnico Thiago Motta estreou no comando da Juventus com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Como, nesta segunda-feira, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Além de iniciar sua trajetória no time de Turim com triunfo, viu também uma aposta sua brilhar na partida no Allianz Stadium. O atacante belga Samuel Mbangula, de 20 anos, fez sua estreia profissional e marcou o primeiro gol do jogo após uma bela jogada individual.