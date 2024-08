São Paulo homenageia Izquierdo no MorumBis, derrota Vitória com time misto e se fortalece

Em sintonia com a torcida e as ideias de jogo de Luis Zubeldía, o São Paulo fez o suficiente para derrotar o Vitória por 2 a 1 neste domingo, no MorumBis, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da classificação às quartas de final da Libertadores, o time tricolor se recuperou na competição nacional, já que havia perdido o clássico para o Palmeiras há uma semana. O jovem William Gomes e o atacante Erick marcaram os gols do triunfo, conquistado com suor depois que os baianos cresceram no jogo e foram às redes com Alerrandro.