Um renovado Borussia Dortmund iniciou com vitória sua tentativa de apagar a má campanha da temporada passada no Campeonato Alemão. Em casa, o time venceu o Frankfurt por 2 a 0 neste sábado. Apesar de ter chegado à final da Liga dos Campeões na temporada passada, o Borussia Dortmund foi apenas o quinto colocado no torneio nacional, seu pior resultado desde a temporada 2014/15.