O empate por 1 a 1 entre Real Madrid e Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol, ligou "alerta" no clube merengue. E um dos focos dessa preocupação é o brasileiro Vinícius Júnior, camisa 7 e candidato à Bola de Ouro. Mesmo tendo marcado o único gol madrilenho no empate, o clube entende que o atacante teve uma queda no desempenho desde a final da Supercopa da Uefa.