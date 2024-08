Com um gol logo aos 2 minutos e apostando nos contra-ataques, o Parma derrotou o Milan neste sábado por 2 a 1 pela segunda rodada do Campeonato Italiano e encerrou uma série de oito partidas e mais de dez anos sem vitória contra o time de Milão. O último triunfo do Parma havia acontecido em março de 2014.