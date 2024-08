Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, atacante do Barcelona e da seleção da Espanha, foi esfaqueado em Mataró, município próximo à cidade de Barcelona. O fato teria ocorrido na noite desta quarta-feira (14) de acordo com o jornal La Vanguardia. Segundo as informações, ele se encontra em estado grave, mas estável, no hospital de Can Ruti de Badalona.