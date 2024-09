Após liderar o TL2, Lewis Hamilton voltou a mostrar todo o potencial da Mercedes ao cravar o melhor tempo do terceiro treino livre do Grande Prêmio da Itália (1min20s117), neste sábado (31). O heptacampeão de Fórmula 1, liderou com dobradinha da escuderia, já que George Russell foi o segundo mais rápido (apenas 0s093 de desvantagem). Em terceiro ficou Charles Leclerc, da Ferrari.