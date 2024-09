Lando Norris, da McLaren, confirmou a pole position para o Grande Prêmio da Itália, no tradicional circuito de Monza, neste sábado (31), ao cravar o tempo de 1min19s317, apenas 0s109 mais rápido do que seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, que completou a dobradinha da escuderia britânica. George Russell, da Mercedes, largará em terceiro, com Charles Leclerc, da Ferrari, ao seu lado.