Com uma atuação tranquila, Novak Djokovic fez valer o seu favoritismo na madrugada desta terça-feira, ao derrotar o moldávio Radu Albot (138º) por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 6/4 em 2h07, em sua estreia no US Open. O duelo foi realizado na quadra central Arthur Ashe.