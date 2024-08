Bayer Leverkusen bate Mönchengladbach na abertura do Alemão com gol aos 55 minutos do 2º tempo

Sensação da temporada passada, o Bayer Leverkusen manteve suas principais peças e o técnico Xabi Alonso e tinha tudo para largar com menos sofrimento na nova edição do Campeonato Alemão. O atual campeão visitou o Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira, abriu logo 2 a 0 na primeira etapa, mas perdeu chances de definir o resultado, permitiu a igualdade e só chegou à vitória por 3 a 2 aos 55 minutos do segundo tempo em rebote de pênalti anotado pelo VAR.