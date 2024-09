Alcaraz é surpreendido por Botic e é eliminado no US Open: 'Dei passo atrás mentalmente'

Com amplo favoritismo na partida que encerraria a rodada desta quinta-feira, Carlos Alcaraz acabou eliminado do US Open em plena segunda rodada. O número 3 do mundo foi derrotado pelo holandês Botic van de Zandschulp (74º) por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 7/5 e 6/4 em um duelo com 2h19 de duração. Após a partida, o espanhol disse não estar na sua melhor fase mental e admitiu viver um momento de dificuldade. O resultado frustra ainda um planejamento do tenista que era ser o número um do ranking ao final desta temporada.