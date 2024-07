Novorizontino vence Chapecoense e entra no G-4 da Série B

O Novorizontino não teve vida fácil, mas conseguiu emplacar o sexto jogo de invencibilidade para entrar no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, na abertura da 16ª rodada, recebeu e venceu a Chapecoense por 1 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biasi. Rodolfo fez o gol da vitória no final do primeiro tempo, mas no começo da segunda etapa, o time paulista teve um jogador expulso e precisou suportar a pressão adversária.