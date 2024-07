Gabi fecha o gol e Brasil estreia com triunfo sobre Espanha no handebol feminino em Paris-2024

Com uma atuação brilhante, a seleção brasileira feminina de handebol abriu a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris com uma contundente vitória sobre a Espanha por 29 a 18, nesta quinta-feira, na Arena 6. O resultado ganha ainda mais importância pelo fato de a equipe brasileira estar no considerado "grupo da morte". Destaque do jogo, a goleira Gabi comandou o time em quadra. Ela terminou o duelo com 14 defesas. Já Bruna e Patrícia finalizaram o confronto como as goleadoras do Brasil: cada uma fez seis gols.