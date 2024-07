Em meio à turbulência causada pela derrota para o Cruzeiro por 3 a 0, no Mineirão, no último domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão, o Corinthians anunciou a renovação de contrato do lateral Fagner até 2026. O clube, que liberou seus principais jogadores ao longo do ano, vê no atleta um líder para guiar o clube neste momento difícil. Seu vínculo anterior tinha validade até o final do ano.