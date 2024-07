O Real Madrid definiu quando será o início do ciclo de Endrick no futebol espanhol. O jogador vai ser apresentado à torcida no dia 26 de julho, em cerimônia prevista para o estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. Antes, no dia 21, data de seu aniversário de 18 anos, o atleta e seus representantes vão se reunir com os dirigentes do clube espanhol para a assinatura do contrato.