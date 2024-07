Com dois gols de pênalti, o Cruzeiro fez mais uma vítima no Mineirão. Detentor da melhor campanha como mandante do Campeonato Brasileiro, o time mineiro manteve os 100% de aproveitamento em Belo Horizonte (MG), ao vencer o Juventude por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, em partida válida pela 19ª rodada.