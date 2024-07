Com um gol aos 53 minutos do segundo tempo de Jean Lucas, o Bahia evitou a sua terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro e empatou com o Atlético-GO por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.