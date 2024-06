O sábado (22) foi marcado por mais duas partidas da primeira rodada da fase de grupos da Copa América. Com Enner Valencia e Yefferson Soteldo em campo, o dia começou com a vitória de virada da Venezuela sobre o Equador, jogo em que o atacante do Inter foi expulso logo no primeiro tempo. No complemento da rodada, teve a apertada vitória do México sobre a Jamaica.