O tenista sérvio Novak Djokovic, que passou por cirurgia no menisco do joelho direito há três semanas, vai participar do torneio de Wimbledon, cujo sorteio foi realizado nesta sexta-feira (28), com o espanhol Carlos Ancaraz, número 3 do mundo, do mesmo lado da chave que o italiano Jannik Sinner, atual líder do ranking da ATP.