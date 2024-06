Vinte anos separam a nova promessa do Real Madrid Arda Güler (de 19 anos) de Cristiano Ronaldo (de 39), ex-astro do time merengue, os jogadores de maior destaque das suas seleções antes do duelo deste sábado (22) às 13h00 (horário de Brasília) entre Turquia e Portugal, um grande duelo do Grupo F com a vaga nas oitavas de final em jogo.