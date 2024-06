Em jogo com final "maluco", Guarani e Ituano empataram por 3 a 3 na noite desta terça-feira (18), resultado ruim para os dois, que lutam contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 11ª rodada, foi realizada no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).