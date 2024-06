Mesmo se for derrotado para a Colômbia na próxima terça-feira (2), às 22h, o Brasil tem chance de classificação para as quartas de final da Copa América. Com um empate, o time de Dorival Júnior garante a vaga no segundo lugar do Grupo D, sem depender do resultado da Costa Rica contra o Paraguai. Caso vença a Colômbia na terceira rodada, a classificação vem com a liderança da chave.