O espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão de Wimbledon e de Roland Garros, há apenas onze dias, foi eliminado nesta quinta-feira (20) na segunda rodada do Torneio de Queen's, na Inglaterra, no qual defendia o título, enquanto o número 1 Jannik Sinner se classificou para as quartas de final do ATP 500 de Halle, na Alemanha.