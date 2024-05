O Arsenal garantiu a liderança por mais uma rodada e continuou firme na briga pelo título do Campeonato Inglês ao derrotar o Bournemouth por 3 a 0, no Emirates Stadium, pela 36ª rodada. Com o melhor ataque (87 gols marcados) e a defesa menos vazada (28 sofridos), o time de Mikel Arteta está muito perto de quebrar um tabu de 20 anos sem ser campeão nacional.