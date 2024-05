Foram oito anos de espera após a queda na luta que valia vaga para os Jogos do Rio-2016. Nesta sexta-feira, com campanha irretocável no Pré-Olímpico de Istambul, na Turquia, Giullia Penalber, de 32 anos, finalmente concretizou o sonho de estar em uma olimpíada. Com três vitórias e vaga na final da categoria 57 kg, a atleta carioca garantiu o westring em Paris-2024.