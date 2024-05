Há cerca de um ano, o Mainz empatou em 2 a 2 com o Borussia Dortmund e acabou com o sonho de título dos adversários na última rodada do Campeonato Alemão. Neste sábado, desta vez fora de casa, o Dortmund voltou a sofrer com o Mainz e perdeu por 3 a 0. O resultado, porém, não faz diferença aos aurinegros.