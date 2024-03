A Fórmula E realizou neste sábado, no Complexo do Anhembi, a sua edição do E-Prix de São Paulo. Com uma organização aperfeiçoada em relação ao evento de 2023, a prova contou com diversas atividades para os fãs que puderam acompanhar os carros elétricos chegarem a mais de 300 km/h na reta do Sambódromo. Na corrida, disputas parelhas e vitória do britânico Sam Bird, da McLaren. Os brasileiros Lucas di Grassi, da ABT, e Sérgio Sette Câmara, da ERT, ficaram em 13º e 16º, respectivamente.