As primeiras horas deste domingo (18) começaram com um evento inédito. Pela primeira vez, um jogador da NBA participou de uma disputa com uma atleta da WNBA. Os principais arremessadores das duas principais ligas de basquete no mundo mediram forças em Indiana. De um lado, Stephen Curry, do Golden State Warriors. Do outro, Sabrina Ionescu, do New York Liberty. Quem levou a melhor foi Curry.