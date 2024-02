A primeira taça do ano tem dono: o São Paulo. Em clássico disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, o time tricolor levou a melhor sobre o Palmeiras nos pênaltis por 4 a 2, após empate sem gols no tempo regulamentar, e faturou a Supercopa do Brasil. É a primeira vez que a equipe do Morumbi ergue a taça. O goleiro Rafael foi decisivo para o título, tendo defendido as cobranças de Murilo e Piquerez.