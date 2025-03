Medvedev avança às oitavas em Indian Wells após desistência de Michelsen; Tsitsipas classifica

Daniil Medvedev garantiu sua vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells de forma inusitada neste domingo (9). O russo permaneceu apenas dez minutos em quadra e vencia por 2/0 no primeiro set quando seu adversário, o americano Alex Michelsen, desistiu da partida .

Michelsen sentiu um mal-estar provocado por algo que comeu antes do duelo e chegou a considerar não entrar em quadra. No entanto, decidiu tentar jogar, mas logo percebeu que não teria condições de competir e optou pela desistência.

Com a classificação, Medvedev terá pela frente o americano Tommy Paul, número 11 do mundo. Paul avançou ao derrotar o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. O russo buscará manter o bom momento para seguir em busca do título em Indian Wells. Nas duas últimas temporadas, ele foi finalista do torneio.