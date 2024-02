O Manchester United voltou a sonhar com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ao derrotar o West Ham por 3 a 0, neste domingo, no Old Trafford, e subir para o sexto lugar do Campeonato Inglês. Ainda pela 23ª rodada, o Chelsea conheceu sua segunda derrota consecutiva e se complicou ainda mais no torneio ao perder para o Wolverhampton por 4 a 2, no Stamford Bridge.