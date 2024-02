Três jogos, somente um ponto somado e o sonho do modesto Girona de desbancar o Real Madrid na disputa do título do Campeonato Espanhol ficou bastante reduzido. Nesta segunda-feira, o time da Catalunha visitou o Athletic Bilbao no San Mamés, deu dois gols de presente e se manteve a seis pontos de distância (62 a 56) da equipe de Carlo Ancelotti com derrota por 3 a 2.