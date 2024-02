Bia Haddad Maia faturou nesta quarta-feira (7) a sua 100ª vitória em chaves principais no circuito profissional. A tenista número 1 do Brasil alcançou a marca ao superar a polonesa Magda Linette, 55ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (1/7) e 6/1, pelas oitavas de final do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.