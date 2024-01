Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos tenta quebrar um tabu de nove anos sem vencer o torneio. O time da Baixada Santista avançou à segunda fase da competição ao derrotar o Água Santa por 3 a 0 nesta quarta-feira, pela terceira rodada. Com isso, avançou com 100% de aproveitamento e agora enfrentará o EC. São Bernardo, vice-líder do Grupo 25. Por sua vez, o time de Diadema terá pela frente o Juventude, que terminou na liderança de sua chave, também com 100%.