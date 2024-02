A atual campeã, a bielorrussa Aryna Sabalenka, não tomou conhecimento da ucraniana Lesia Tsurenko, 28ª cabeça de chave, a quem derrotou com parciais de 6-0 e 6-0, para chegar à quarta rodada do Aberto da Austrália com apenas seis games perdidos nesta edição do torneio.