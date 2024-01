Nos últimos anos, Kylian Mbappé se tornou a cara e a força motriz do Paris Saint-Germain. Sua presença nos gramados não apenas elevou o status do clube, mas também alimentou as esperanças dos torcedores de conquistar a tão desejada Liga dos Campeões. Nomes como Neymar e Lionel Messi já chegaram e saíram e nada do troféu chegar ao clube francês.