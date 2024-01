Astro da seleção francesa, o atacante Kylian Mbappé comentou sobre uma possível transferência do Paris Saint-Germain para o Real Madrid. O jogador de 25 anos é especulado no time espanhol há pelo menos duas temporadas e seu contrato com a equipe parisiense está perto do fim. Os espanhóis têm a expectativa de fechar com o atleta ainda em janeiro.