O Atlético de Madrid oficializou nesta quarta-feira a contratação do experiente e polêmico zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, de 33 anos, que passou sete temporadas defendendo as cores do Valencia e defendeu a torcida do ex-clube em atos de racismo contra Vinícius Júnior, do Real Madrid, agora seu arquirrival. O jogador assinou até o fim da temporada.