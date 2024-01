A liderança está distante, mas o Borussia Dortmund brigará por vaga na próxima edição dos torneios europeus. Neste domingo, derrotou o Bochum por 3 a 1, no Signal Iduna Park, pela 19ª rodada do Campeonato Alemão, e assumiu o 4º lugar, graças à derrota do RB Leipzig frente ao Stuttgart, no sábado, por 5 a 2. O destaque foi o atacante Fullkrug, autor dos três gols dos donos da casa.