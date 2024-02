O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, avançou às oitavas de final do Aberto da Austrália após o chinês Snahg Jungcheng (140º) abandonar o duelo entre os dois neste sábado (20), dia que também marcou a eliminação na chave feminina da polonesa Iga Swiatek, líder do ranking da WTA.