Alvo de Flamengo e Corinthians na atual janela de transferências, o atacante Luiz Henrique, que vinha sendo pouco aproveitado no Real Betis, voltou a aparecer entre os titulares da equipe neste sábado, durante o triunfo por 1 a 0 sobre o Granada, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro de 23 anos teve boa atuação e foi um dos melhores em campo, ao lado de Isco, autor do gol da vitória.