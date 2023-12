Ex-técnico do Inter, o uruguaio Jorge Fossati, foi anunciado nesta quarta-feira (27) como o novo treinador da seleção peruana para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Atualmente, a equipe é a lanterna da classificatória sul-americana, com apenas dois pontos conquistados em 18 disputados — dois empates e quatro derrotas.